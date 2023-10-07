Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa dalam Sehari Hari

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:33 WIB
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa dalam Sehari Hari
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar negara yang gunakan bahasa Jawa dalam sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya komunitas atau akulturasi budaya yang sudah masuk dalam negara tersebut.

Lantas negara mana saja yang menggunakan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari? berikut ulasannya: 

1. Malaysia

Sebagai negara serumpun, tidak dapat dipungkiri jika ada banyak masyarakat keturunan Jawa di Malaysia. Oleh sebab itu, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

Contohnya di daerah Johor dan Selangor, populasi masyarakat Jawanya sampai 20%. Selain bahasa, beberapa wilayah disini bahkan diberi nama Jawa seperti Parit Jawa.

2. Singapura

Tak jauh berbeda dengan Malaysia, masyarakat Jawa juga banyak dijumpai di Singapura. Diperkirakan, masyarakat Jawa mulai datang ke Singapura sejak 1825 silam.

Di negeri ini, bahkan ada beberapa tempat yang banyak dihuni oleh masyarakat Jawa. Contohnya ada Kampung Jawa di tepi sungai Rochor dan Kallang Airport Estate yang menjadi pusat pemukiman masyarakat Jawa di Singapura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/13/65/2343598/polyglot-ellen-jovin-gelar-meja-grammar-keliling-47-negara-termasuk-ajari-bahasa-indonesia-HtJoFvlcsG.jpg
Polyglot Ellen Jovin Gelar Meja Grammar Keliling 47 Negara, Termasuk 'Ajari' Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/09/337/2114864/perpres-63-berlaku-jokowi-wajib-berpidato-bahasa-indonesia-di-pbb-dan-forum-international-zIGWuU7jpe.jpeg
Perpres 63 Berlaku, Jokowi Wajib Berpidato Bahasa Indonesia di PBB dan Forum International
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/13/65/1977012/butuh-dukungan-lebih-tingkatkan-minat-belajar-bahasa-indonesia-di-australia-XN1fVzOR3P.jpg
Butuh Dukungan Lebih Tingkatkan Minat Belajar Bahasa Indonesia di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/16/65/1964670/bahasa-indonesia-kian-diminati-di-arab-saudi-2kDmEoUyWX.jpg
Bahasa Indonesia Kian Diminati di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/11/65/1843313/targetkan-1-000-mahasiswa-bahasa-indonesia-kampus-di-china-minta-bantuan-pemerintah-0RvhZCIixW.jpg
Targetkan 1.000 Mahasiswa Bahasa Indonesia, Kampus di China Minta Bantuan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/20/65/1833467/inilah-kosakata-yang-paling-banyak-dicari-di-kbbi-daring-sepanjang-2017-LgWgNpU6Vx.jpg
Inilah Kosakata yang Paling Banyak Dicari di KBBI Daring Sepanjang 2017
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement