6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa dalam Sehari Hari

JAKARTA - Daftar negara yang gunakan bahasa Jawa dalam sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya komunitas atau akulturasi budaya yang sudah masuk dalam negara tersebut.

Lantas negara mana saja yang menggunakan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari? berikut ulasannya:

1. Malaysia

Sebagai negara serumpun, tidak dapat dipungkiri jika ada banyak masyarakat keturunan Jawa di Malaysia. Oleh sebab itu, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

Contohnya di daerah Johor dan Selangor, populasi masyarakat Jawanya sampai 20%. Selain bahasa, beberapa wilayah disini bahkan diberi nama Jawa seperti Parit Jawa.

2. Singapura

Tak jauh berbeda dengan Malaysia, masyarakat Jawa juga banyak dijumpai di Singapura. Diperkirakan, masyarakat Jawa mulai datang ke Singapura sejak 1825 silam.

Di negeri ini, bahkan ada beberapa tempat yang banyak dihuni oleh masyarakat Jawa. Contohnya ada Kampung Jawa di tepi sungai Rochor dan Kallang Airport Estate yang menjadi pusat pemukiman masyarakat Jawa di Singapura.