HOME NEWS NEWS

HUT Ke-9 Perindo, Ketua DPW Sumut Ingatkan Kader Perkuat Soliditas dan Kolaborasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |19:52 WIB
HUT Ke-9 Perindo, Ketua DPW Sumut Ingatkan Kader Perkuat Soliditas dan Kolaborasi
Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham (foto: dok MPI)
A
A
A

MEDAN - Pencoblosan untuk pemilu legislatif 2024 akan dilaksanakan para 14 Februari 2024 mendatang. Tersisa kurang dari 150 hari lagi untuk proses pemenangan.

Untuk itu para kader dan simpatisan Partai Perindo di Sumatera Utara harus memperkuat soliditas dan memperbanyak kolaborasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan saat peringatan HUT ke-9 Perindo di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Minggu (8/10/2023).

Disampaikan Rudi, peringatan HUT ke-9 ini menjadi momentum untuk semakin memotivasi agar kedepannya Perindo dapat lebih besar lagi. Untuk mewujudkan itu, kata Rudi, kuncinya ada pada solid.

