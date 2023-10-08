Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT Ke-9, Perindo Sumut Santuni Ratusan Anak Yatim

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |19:27 WIB
Rayakan HUT Ke-9, Perindo Sumut Santuni Ratusan Anak Yatim
DPW Perindo Sumut gelar santunan anak yatim di HUT Ke-9 Perindo (foto: MPI/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan santunan kepada ratusan anak yatim dari Panti Asuhan Kasih Bunda Medan.

Pemberian santunan dilakukan saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-9 Perindo yang digelar di Kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Minggu (8/10/2023) sore.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan dan jajaran DPW Perindo Sumut, sejumlah Ketua DPD Perindo di Sumut serta para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Perindo.

Hadir pula sejumlah kelompok relawan pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan pemberian santunan kepada anak yatim ini rutin dilakukan Perindo Sumut secara berkala. Santunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Perindo untuk seluruh lapisan masyarakat.

Rudi berharap santunan ini dapat membantu meringankan para anak yatim dan piatu dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar guna mencapai cita-cita.

"Kami mohon agar terus didoakan. Agar partai ini makin besar dan kami semakin mampu berbuat lebih besar lagi untuk masyarakat," kata Rudi.

