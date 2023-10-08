Jelang Pemilu 2024, Hary Tanoe Konsolidasi Bersama Jajaran Partai Perindo di Sulawesi Tenggara

KENDARI - Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo melakukan konsolidasi ke bersama pengurus dan kader Partai Perindo di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (8/10/2023).

Dalam konsolidasi yang dipimpin langsung Hary Tanoe ini dan dihadiri oleh pengurus DPW, DPD dan bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Hary Tanoe meminta seluruh jajaran pengurus partai untuk menyiapkan strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang, partai bernomor urut 16 ini diharapkan mampu mencapai target perolehan suara sebanyak dua digit di pemilihan legislatif.

Pada agenda konsolidasi ini Hary Tanoe juga melantik kepengurusan baru DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, yang kini dijabat oleh Afdal.

Hary Tanoe berharap Ketua DPW Partai Perindo Sultra mampu meloloskan 1 caleg ke DPR RI dan 50 hingga 70 kursi calon anggota legislatif di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara.

(Awaludin)