HUT Ke-9 Perindo, Sekretaris DPW Jabar: Ini Momen Motivasi Kader Hadapi Pemilu 2024

BANDUNG - Sekretaris DPW Jawa Barat Wawan Setiawan menganggap, HUT Perindo ke-9 adalah momen bagi seluruh kader untuk memotivasi menuju kemenangan Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Wawan pada acara perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (8/10/2023).

"Ini adalah sebuah momen untuk memotivasi kader di seluruh Jabar. Alhamdulillah hari ini serentak dilakukan di 27 Kabupaten/Kota sesuai dengan instruksi DPW harus mengadakan syukuran sekaligus ulang tahun untuk memotivasi kader terutama kader yang menjadi Caleg, " jelas dia.

Melalui momen ini, lanjut dia, akan membuat semangat karena pada 2024 tepatnya bulan Februari sudah mulai pelaksanaan pemilu. Perindo Jabar, lanjut dia, harapannya bisa mencapai 153 kursi kabupaten Kota, provinsi 15, dan 11 kursi DPR RI

"Kami optimistis, kami setiap hari turun ke lapangan, mulai pemberian KTA asuransi dan sosialisasi. Kami upayakan agar mendapatkan suara yang maksimal yang dibuktikan dengan jumlah kursi yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya, DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (8/10/2023). Perayaan berlangsung meriah dan khidmat.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Anang Iskandar Bagikan Ratusan KTA Perindo Berasuransi di Sidoarjo

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen (Purn) Umar Sanusi, Sekretaris DPW Jawa Barat Wawan Setiawan, para pengurus DPW dan DPC, caleg, dan perwakilan masyarakat sekitar.