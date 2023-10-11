Tak Bahas Cawapres, TPN Ganjar Presiden Bahas Hal Ini!

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menjelaskan, pertemuan pimpinan partai politik (parpol) dengan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden itu hanya membahas penggalangan dan stategi untuk hadapi Pilpres 2024.

"Ya jadi dari TPN, Pak Arsjad sebagai pimpinan melaporkan kepada ketum parpol, apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan terkaut penggalangan dan strategi pemetaannya," ucap HT saat ditemui di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Kemudian, sambungnya, para pimpinan parpol memberikan pengarahan kepada pengurus TPN Ganjar Presiden.