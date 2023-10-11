Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tak Bahas Cawapres, TPN Ganjar Presiden Bahas Hal Ini!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:42 WIB
Tak Bahas Cawapres, TPN Ganjar Presiden Bahas Hal Ini!
HT ungkap materi pertemuan TPN Ganjar Presiden/Foto: Fiqri
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menjelaskan, pertemuan pimpinan partai politik (parpol) dengan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden itu hanya membahas penggalangan dan stategi untuk hadapi Pilpres 2024.

"Ya jadi dari TPN, Pak Arsjad sebagai pimpinan melaporkan kepada ketum parpol, apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan terkaut penggalangan dan strategi pemetaannya," ucap HT saat ditemui di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Kemudian, sambungnya, para pimpinan parpol memberikan pengarahan kepada pengurus TPN Ganjar Presiden.

