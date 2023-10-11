12 Jam Jenguk Ibu, Syahrul Yasin Limpo Hanya Melambaikan Tangan

MAKASSAR - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) akhirnya meninggalkan kediaman Ibundanya Nurhayati YL di Jalan Haji Bau Makassar, yang kini terbaring sakit.

SYL tiba di Makassar sekira pukul 9.30 Wita dan langsung menjenguk ibunya, selama hampir 12 jam SYL hanya fokus mendampingi sang ibu tanpa memberikan keterangan hingga meninggalkan lokasi sekira pukul 21.28 Wita.

Terlihat SYL mengedarai mobil sedan jenis Crown 3000 cc AT GRS1, keluar dari halaman rumah sekira pukul 21.28 Wita dengan pengawalan satu unit mobil. Tanpa sepatah kata SYL terlihat hanya melambaikan tangan kepada wartawan.

Belum ada keterangan dari pihak keluarga kemana mobil sedan Crown itu membawa mantan Mentan dan eks Gubernur Sulsel dua periode itu, apakah langsung kembali ke Jakarta atau ke kediaman pribadinya di Makassar. Namun, informasi yang dihimpun SYL menuju bandara dan hendak kembali ke Jakarta.

BACA JUGA: KPK Resmi Umumkan Syahrul Yasin Limpo sebagai Tersangka

Sebelumnya, keponakan Syahrul Yasin Limpo, Devo Khadafi menyebutkan, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo datang ke rumah orang tuanya pada pukul 9.30 Wita.

"Sudah ada di dalam. Ada di dalam," kata Devo kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Kendati demikian, Devo meminta kepada wartawan untuk memberikan ruang dan privasi kepada keluarga, karena orangtua Syahrul (nenek) sementara terbaring sakit.