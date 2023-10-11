Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

12 Jam Jenguk Ibu, Syahrul Yasin Limpo Hanya Melambaikan Tangan

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:22 WIB
12 Jam Jenguk Ibu, Syahrul Yasin Limpo Hanya Melambaikan Tangan
Syahrul Yasin Limpo tinggalkan kediaman ibunya (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) akhirnya meninggalkan kediaman Ibundanya Nurhayati YL di Jalan Haji Bau Makassar, yang kini terbaring sakit.

SYL tiba di Makassar sekira pukul 9.30 Wita dan langsung menjenguk ibunya, selama hampir 12 jam SYL hanya fokus mendampingi sang ibu tanpa memberikan keterangan hingga meninggalkan lokasi sekira pukul 21.28 Wita.

Terlihat SYL mengedarai mobil sedan jenis Crown 3000 cc AT GRS1, keluar dari halaman rumah sekira pukul 21.28 Wita dengan pengawalan satu unit mobil. Tanpa sepatah kata SYL terlihat hanya melambaikan tangan kepada wartawan.

Belum ada keterangan dari pihak keluarga kemana mobil sedan Crown itu membawa mantan Mentan dan eks Gubernur Sulsel dua periode itu, apakah langsung kembali ke Jakarta atau ke kediaman pribadinya di Makassar. Namun, informasi yang dihimpun SYL menuju bandara dan hendak kembali ke Jakarta.

Sebelumnya, keponakan Syahrul Yasin Limpo, Devo Khadafi menyebutkan, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo datang ke rumah orang tuanya pada pukul 9.30 Wita.

"Sudah ada di dalam. Ada di dalam," kata Devo kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Kendati demikian, Devo meminta kepada wartawan untuk memberikan ruang dan privasi kepada keluarga, karena orangtua Syahrul (nenek) sementara terbaring sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement