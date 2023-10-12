Apresiasi Kinerja Baznas Kalsel, Ketua Baznas Dorong Optimalisasi Perolehan ZIS DSKL

BANJARMASIN - Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Prof. Noor Achmad mengapresiasi kinerja Baznas Kalimantan Selatan dan mendorong optimalisasi perolehan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL di wilayah Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Kalimantan Selatan 2023 yang mengusung tema 'Integrasi Pengelolaan Zakat yang Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI', di Banjarmasin, Rabu (11/10/2023).

Turut hadir Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Amwar yang mewakili gubernur Kalsel, serta Ketua Baznas Kalsel Irhamsyah Safari beserta jajaran.

"Kami sangat mengapresiasi atas kinerja Baznas Kalsel yang sudah cukup bagus selama ini. Semoga ke depan bisa mencapai target Rp88 miliar," ujar Kiai Noor.

Menurutnya, hal ini bukan bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya tapi bagaimana membantu para mustahik terutama mengentaskan fakir miskin ekstrem sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa 2024 bisa selesai.

"Dalam hal ini, Baznas itu mengingatkan dan memfasilitasi segala kalangan umat Islam bahwa ada kewajiban zakat dari rezeki yang diperoleh mereka. Semoga target tersebut dapat tercapai sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat," kata Kiai Noor.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kalsel Roy Rizali Amwar mengatakan, Kalsel yang masyarakatnya mayoritas Muslim memiliki potensi penghimpunan zakat yang besar, bahkan bisa mencapai Rp3 triliun per tahun.