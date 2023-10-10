Tingkatkan Ekonomi Mustahik, BAZNAS Gelar Pelatihan dan Peluncuran Program Z-Auto

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BAZNAS Kota Depok berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan dan peluncuran program Z-Auto di Kota Depok. Z-Auto adalah program pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor yang dikelola para mustahik binaan. Pelatihan dan peluncuran program Z-Auto diselenggarakan di Kantor BAZNAS Depok, Selasa (10/10/2023).

Turut hadir Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan M. Imdadun Rahmat, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri serta Ketua BAZNAS Depok Endang Ahmad Yani.

Dalam sambutannya, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan M. Imdadun Rahmat,mengatakan, program Z-Auto merupakan salah satu upaya BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik guna mencapai visi menyejahterakan umat.

"Selain memberikan bantuan modal, BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala demi mendorong kemandirian ekonomi mustahik," jelasnya.

Sebelumnya, kata Imdadun, BAZNAS telah menginisiasi berbagai program lain seperti ZMart dan ZChicken yang telah berhasil membantu masyarakat prasejahtera untuk mandiri secara ekonomi.