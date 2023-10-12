Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Konsisten Jalankan Manajemen 5R, SIG Raih Tujuh Penghargaan dari Disnakertrans Jatim

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |16:47 WIB
Konsisten Jalankan Manajemen 5R, SIG Raih Tujuh Penghargaan dari Disnakertrans Jatim
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SIG raih tujuh penghargaan dari Disnakertrans./ (Foto: Dok SIG)
A
A
A

Jakarta- Berkat konsistensi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) beserta anak usahanya dalam penerapan manajemen 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan, Rajin) di seluruh aspek operasional perusahaan SIG mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pada ajang 5R Antar Perusahaan di Jatim tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, SIG dan anak usahanya meraih 7 (tujuh) penghargaan dengan dua di antaranya adalah penghargaan tertinggi (medali emas).

Penghargaan untuk SIG diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo kepada General Manager of Mining & Raw Material SIG, Suharyanto di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Selasa (10/20/2023).

Penghargaan Produktivitas Kompetisi 5R Antar Perusahaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan 5R terbaik di Jatim. Ada lima kategori area yang dikompetisikan, yaitu area kantor, area produksi, area gudang, area workshop (bengkel) dan lingkungan.

Tim auditor dan dewan juri diisi oleh para praktisi produktivitas dari perusahaan maupun lembaga lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement