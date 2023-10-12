Konsisten Jalankan Manajemen 5R, SIG Raih Tujuh Penghargaan dari Disnakertrans Jatim

Jakarta- Berkat konsistensi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) beserta anak usahanya dalam penerapan manajemen 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan, Rajin) di seluruh aspek operasional perusahaan SIG mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pada ajang 5R Antar Perusahaan di Jatim tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, SIG dan anak usahanya meraih 7 (tujuh) penghargaan dengan dua di antaranya adalah penghargaan tertinggi (medali emas).

Penghargaan untuk SIG diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo kepada General Manager of Mining & Raw Material SIG, Suharyanto di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Selasa (10/20/2023).

Penghargaan Produktivitas Kompetisi 5R Antar Perusahaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan 5R terbaik di Jatim. Ada lima kategori area yang dikompetisikan, yaitu area kantor, area produksi, area gudang, area workshop (bengkel) dan lingkungan.

Tim auditor dan dewan juri diisi oleh para praktisi produktivitas dari perusahaan maupun lembaga lainnya.