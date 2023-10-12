Advertisement
HOME NEWS JATENG

46 Desa di Banjarnegara Krisis Air Bersih, Warga Berebut Bantuan!

Elis Novit , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |04:30 WIB
46 Desa di Banjarnegara Krisis Air Bersih, Warga Berebut Bantuan!
Warga Banjarnegara berebut air bersih (Foto: Elis Novit)
A
A
A

BANJARNEGARA - Dampak musim kemarau terus melanda di sejumlah daerah di Tanah Air, warga 46 desa di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih.

Warga berlomba-lomba dapatkan air bantuan dari mobil pemadam kebakaran. Seperti warga Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara ini berlomba-lomba untuk mengisi ember mereka saat bantuan air bersih dari mobil pemadam kebakaran tiba.

Bantuan droping air dari mobil pemadam sebanyak 6.000 liter ini ludes tak kuran dari 30 menit. Kondisi kemarau yang terjadi di Desa Parakan ini terjadi akibat tidak turunnya hujan sejak 4 bulan terakhir dan membuat sumur warga mengering.

Perangkat Desa Parakan, Rujito mengatakan, kebutuhan air bersih untuk keperluan memasak dan minum. Warga saat ini hanya mengandalkan bantuan.

Data tercatat di BPBD jumlah desa alami kekeringan dan krisis air bersih mencapai 46 desa dengan jumlah jiwa 142 ribu jiwa.

Warga berharap memdapatkan bantuan air bersih secara rutin karena hanya satu satunya harapan untuk mendapatkan air bersih. Bahkan, di Banjarnegara warga rela menunggu bantuan hingga malam hari.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
