3 Fakta Istri Hilang Tinggalkan Suaminya di Bogor, Mantan Pacar Diperiksa

BOGOR - Polisi terus mencari seorang wanita yang menghilang meninggalkan suaminya di Bogor, Jawa Barat. Fitri Sandayani menghilang usai 3 pekan menikah.

Berikut 3 fakta istri hilang meninggalkan suaminya di Bogor, sebagaimana dirangkum pada Jumat (13/10/2023) :

1. Belum Ada Komunikasi

Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila menyebut sejauh ini Fitri belum mengontak keluarganya. Ia juga belum kembali ke rumahnya.

"Dari pihak keluarga korban maupun sanak saudaranya sudah kita sampaikan per dari kemarin Minggu, memang yang bersangkutan belum ada komunikasi atau kembali ke kediaman," kata Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila, Kamis (12/10/2023).

2. Selidiki Temannya

Polisi masih fokus terhadap rekan dari istri pelapor. Diharapkan dapat diketahui informasi keberadaan dari perempuan bernama Fitri Sandayani itu.

"Kami sedang berfokus pada rekan-rekan si FS ini apakah memang ada indikasi ataupun menginformasikan di mana dia bersembunyi ataupun sementara ini tidak menemui suaminya," ucapnya.