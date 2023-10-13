Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gegara Tak Mampu Bayar, Pemuda Ini Bunuh PSK Usai Bercinta Dua Kali

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |12:01 WIB
Gegara Tak Mampu Bayar, Pemuda Ini Bunuh PSK Usai Bercinta Dua Kali
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

MUARAENIM - Lantaran tak mampu membayar uang usai berkencan, seorang pemuda yakni Alfis Juni Agung Pratama (20) nekat menghabisi teman kencannya, YS (31), dengan cara yang sadis di sebuah kontrakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim.

Kapolsek Lawang Kidul Muaraenim, Iptu Charlie Romisius Simanjuntak mengatakan, bahwa kejadian berawal saat tersangka dan korban janjian bertemu melalui aplikasi di media sosial, Kamis 12 Oktober 2023 malam.

"Setelah bertemu dan menyepakati sejumlah uang sebesar Rp500 ribu untuk dua kali main, tersangka dan korban kemudian melakukan hubungan badan di lokasi," ujar Iptu Charlie, Jumat (13/10/2023).

Namun, lanjut Kapolsek, setelah dua kali 'main' terjadi keributan antara tersangka dan korban lantaran korban justru meminta Rp700 ribu dari janji yang awalnya hanya Rp500 ribu.

"Karena tidak punya uang lagi, tersangka pun nekat melakukan pembunuhan dengan cara memukul dan menusuk leher bagian kanan korban dengan pisau. Usai kejadian, tersangka pun langsung melarikan diri," jelasnya.

Setelah menerima adanya laporan kejadian tersebut, anggota pun langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan, sehingga didapati lokasi tersangka yang sedang berada di daerah Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung.

"Anggota yang mengetahui keberadaan tersangka langsung menuju ke lokasi dan mendapati tersangka sedang berada disekitar rumahnya dan sedang duduk di pinggir jalan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194//pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215//kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement