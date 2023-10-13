Gegara Tak Mampu Bayar, Pemuda Ini Bunuh PSK Usai Bercinta Dua Kali

MUARAENIM - Lantaran tak mampu membayar uang usai berkencan, seorang pemuda yakni Alfis Juni Agung Pratama (20) nekat menghabisi teman kencannya, YS (31), dengan cara yang sadis di sebuah kontrakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim.

Kapolsek Lawang Kidul Muaraenim, Iptu Charlie Romisius Simanjuntak mengatakan, bahwa kejadian berawal saat tersangka dan korban janjian bertemu melalui aplikasi di media sosial, Kamis 12 Oktober 2023 malam.

"Setelah bertemu dan menyepakati sejumlah uang sebesar Rp500 ribu untuk dua kali main, tersangka dan korban kemudian melakukan hubungan badan di lokasi," ujar Iptu Charlie, Jumat (13/10/2023).

Namun, lanjut Kapolsek, setelah dua kali 'main' terjadi keributan antara tersangka dan korban lantaran korban justru meminta Rp700 ribu dari janji yang awalnya hanya Rp500 ribu.

"Karena tidak punya uang lagi, tersangka pun nekat melakukan pembunuhan dengan cara memukul dan menusuk leher bagian kanan korban dengan pisau. Usai kejadian, tersangka pun langsung melarikan diri," jelasnya.

Setelah menerima adanya laporan kejadian tersebut, anggota pun langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan, sehingga didapati lokasi tersangka yang sedang berada di daerah Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung.

"Anggota yang mengetahui keberadaan tersangka langsung menuju ke lokasi dan mendapati tersangka sedang berada disekitar rumahnya dan sedang duduk di pinggir jalan," jelasnya.