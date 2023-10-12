Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bunuh Pria di Pesta Ulang Tahun, Remaja Ini Ambruk Ditembak Polisi

Subhan Sabu , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:12 WIB

Pelaku pembunuhan di Manado (foto: dok ist)
MANADO - P alias Putra (19) pelaku pembunuhan di acara pesta ulang tahun tumbang ditembak polisi. Tindakan tegas terukur terpaksa dilakukan karena pelaku berusaha melarikan diri saat akan ditangkap.

Kejadian berawal di pesta ulang tahun yang berlokasi di Kelurahan Sindulang II, Kecamatan Tuminting pada Selasa (10/10/2023). Korban Jakson Mamondol (36) saat itu terlibat adu mulut dengan pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Sugeng Wahyudi Santoso mengatakan adu mulut dari dua orang yang sudah dipengaruhi minuman keras itu berhasil dilerai.

Situasi yang sudah mulai kondusif itu kembali tegang setelah korban terlibat adu mulut dengan Joshua Salindeho, teman pelaku.

"Pelaku kemudian langsung menikam korban dengan sebilah parang yang panjangnya 40 cm dan lebar 3 cm mengakibatkan korban tewas," kata Kompol Sugeng, Kamis (12/10/2023).

Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara Tim Resmob On the Road (ROTR) Charlie Polresta Manado yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi kejadian.

