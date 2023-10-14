Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Silaturahmi ke Warga Manggarai

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra kembali menggelar acara silaturahmi, sosialisasi dan musyawarah bersama warga RT 010/RW 03, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2023) malam.

Dalam acara bertajuk sosialisasi serta perkenalan diri, Sekjen Pemuda Partai Perindo - partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat.

Usai melakukan sosialisasi, Diska pun mengucapkan rasa syukur, lantaran acaranya pun berjalan dengan lancar. Sekaligus menjelaskan programnya, jika terpilih nantinya.

BACA JUGA:

"Alhamdulillah lancar dan malam ini saya perkenalkan diri, sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Jakarta Selatan. Saya juga memperkenalkan cita-cita dan visi misi lima tahun kedepan," ujar Diska Resha Putra usai melakukan sosialisasi di Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Secara spesifik, Diska menerangkan, visi misi dibawa itu sesuai dengan program dari Partai Perindo, sangat peduli terhadap para UMKM serta ekonomi mikro.

"Visi misi saya, mengurangi pengangguran karena Partai Perindo punya gagasan, ekonomi mikro kayak gerobak Perindo. Itu bisa mengurangi pengangguran dari gerobak A bisa menjadi gerobak B," jelas dia.

BACA JUGA:

Selain menjelaskan visi dan misinya, Diska pun memberikan sosialisasi KTA Berasuransi bagi masyarakat RT. 010/RW 03, Kelurahan Manggarai Selatan.

"Tadi saya juga memberikan KTA Berasuransi, Kartu KTA Berasuransi ini ada saldonya, Rp 3,3 juta, ini saya rasa sangat bermanfaat untuk masyarakat,"paparnya.