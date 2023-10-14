Kata-Kata Terakhir MT Haryono ke Sang Istri Sebelum Dibunuh PKI

JAKARTA - Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (MT Haryono) merupakan salah satu korban kebrutalan aksi G30SPKI. Ia bersama sejumlah jenderal lainnya gugur dalam peristiwa kelam bangsa itu.

Pada 1 Oktober 1965 itu tiba, sekira pukul 04.00 pagi, rumah MT Harjono yang saat itu menjabat Deputi III Menpangad bidang Perencanaan dan Pembinaandi Jalan Prambanan Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat itu didatangi segerombolan pasukan Tjakrabirawa.

“Assalaamualaikum!,” ujar Serma Bungkus, pimpinan gerombolan tersebut sembari mengetuk pintu.

Saat itu, istri MT Haryono itu, Mariatni, membukan pintu. Dia pun bertanya maksud kedatangan para pria tegap berseragam dengan bersepatu lars itu.

“Bung Karno memanggil Bapak. Ada rapat penting yang harus dihadiri Bapak sekarang juga,” jawab Serma Bungkus, dikutip dari ‘Tujuh Prajurit TNI Gugur: 1 Oktober 1965’.

Mariatni lalu hendak membangunkan MT Haryono. Namun, gerombolan itu ikut masuk ke dalam rumah.

“Di luar ada tentara yang mengaku utusan Bung Karno. Mereka minta Ayah ikut mereka. Ada rapat penting di Istana Bogor,” ujar Mariatni kepada suaminya.

“Tidak ada rapat pagi buta seperti ini,” jawab MT Harjono.