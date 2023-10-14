Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Tangkap Disabilitas Tuna Wicara Pelaku Pencurian Rp 34 Juta di Resto Mie Gacoan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |08:44 WIB
Polisi Tangkap Disabilitas Tuna Wicara Pelaku Pencurian Rp 34 Juta di Resto Mie Gacoan
Pelaku Pencurian di Resto Mie Gacoan/ist
MALANG – Seorang penyandang disabilitas melakukan pencurian uang puluhan juta dari restoran di Malang, Jawa Timur.

Pelaku diketahui berinisial LM (33) warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berhasil diamankan di Terminal Arjosari, Kota Malang.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, pihaknya menerima laporan pencurian di sebuah restoran Mie Gacoan yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Saat itu, seorang pegawai restoran yang pertama kali datang hendak membuka restoran pada 6 Agustus 2022, pukul 06.30 WIB, dibuat curiga saat melihat ruang manajer terbuka.

"Ketika masuk melalui pintu samping, karyawan tersebut mencurigai pintu ke ruang manajer yang terbuka. Curiga, ia berusaha menghubungi teman kerjanya untuk melakukan pemeriksaan bersama," ungkap Taufik dikonfirmasi, Sabtu (14/10/2023).

Saat diperiksa, diketahui uang senilai Rp 34 juta dan sebuah ponsel merek Vivo yang sebelumnya disimpan dalam tempat uang telah raib. Pihak restoran segera melaporkan insiden tersebut kepada Polsek Singosari.

“Usai menerima laporan kehilangan uang Rp 34 juta itu kami langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa saksi yang mengetahui peristiwa tersebut juga dimintai keterangan,” tuturnya.

Selanjutnya, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui tersangka mengarah ke LM alias Ditto (33). Ia akhirnya berhasil diamankan pada Selasa (10/10/2023), setelah satu tahun buron.

Tersangka diamankan di sekitar Terminal Arjosari, Kota Malang. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu ponsel milik korban, yang sebelumnya hilang.

