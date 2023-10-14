Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Relawan PKP Berdikari Indramayu Nilai Ganjar Sosok Pemimpin Dekat dengan Rakyat

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:54 WIB
Relawan PKP Berdikari Indramayu nilai Ganjar sosok dekat dengan rakyat. (MPI/Andrian Supendi)
INDRAMAYU - Ganjar Pranowo disebut sebagai sosok pribadi yang sederhana dan merakyat. Selain itu, saat memimpin Jawa Tengah sebagai Gubernur, Ganjar dikenal sebagai sosok yang humble kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh seorang anggota Relawan Pusat Kerja dan Pengembangan (PKP) Berdikari Kabupaten Indramayu, M Idris, saat kegiatan ekspos, di Museum Dunia Tanah Pusaka, Desa Sukahurip, Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/10/2024).

M Idris menilai, Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya.

"Pak Ganjar ini memiliki kesamaan dengan Pak Jokowi. Cuma mungkin tipenya beda karena setiap orang kan beda. Namun, beliau mirip dengan Jokowi," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

M Idris mengungkapkan, ia sangat menyukai sosok Ganjar Pranowo. Hal itu dikarenakan kiprah kepemimpinan Ganjar sudah terbukti saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Saya senang sekali dengan Pak Ganjar, soalnya apa yang sudah dijalankan itu sudah bagus. Tinggal mungkin peningkatannya aja," ungkap dia.

Sementara itu, Pembina DPD PKP Berdikari Kabupaten Indramayu, Asep Syaifullah mengatakan, Ganjar Pranowo adalah sosok capres yang mampu melanjutkan dan memahami cara kerja Presiden Jokowi, serta berkomitmen meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan.

