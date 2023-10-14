Ganjar Ingin Produk Dalam Negeri Semakin Berkembang

Ganjar ingin produk dalam negeri semakin berkembang. (Ist)

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo memuji kualitas produk PT Maspion yang semakin bagus. Menurutnya, ini mampu menjadi contoh bahwa produk dalam negeri harus berkembang dan naik kelas.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat berdiskusi dan berkeliling pabrik melihat produk di PT Maspion Surabaya, Sabtu (14/10/2023). Kedatangan Ganjar disambut langsung Presiden Direktur PT Maspion Group, Alim Markus dan sejumlah pimpinan direksi.

"Jadi menurut saya ini contoh yang bagus untuk naik kelas dan naik tinggi bukan hanya satu tingkat satu tingkat," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan, peningkatan kualitas produk dalam negeri harus didukung dengan hubungan industrial yang baik. Sehingga, produk yang bagus perlu diimbangi pemberian insentif.

"Kalau industri dalam negeri sudah berkembang, lokal konten makin banyak. Maka, penting memikirkan insentif. Proteksi-proteksinya, sehingga industri dalam negeri bisa hidup," ucapnya.

Produk dalam negeri yang kian hari kian bagus itu, kata Ganjar, perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

"Tadi ada yang bagus. Desain dari Prancis dibeli jadi brand dan diproduksi di sini. Maka, saya anjurkan kalau produknya sudah ada dan masuk E-Katalog, pemerintah bisa bantu membeli," jelasnya.