HOME NEWS JATIM

Hadiri Milad ke-21 Masjid Cheng Hoo, Ganjar Pranowo: Kerukunan Harus Terus Dijaga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:49 WIB
Hadiri Milad ke-21 Masjid Cheng Hoo, Ganjar Pranowo: Kerukunan Harus Terus Dijaga
Ganjar Pranowo hadiri Milad ke-21 Masjid Muhammad Cheng Hoo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri perayaan Milad ke-21 Masjid Muhammad Cheng Hoo Surabaya, Sabtu (12/10/2023) malam. Tak sendirian Ganjar ditemani Ribuan warga Surabaya.

Kehadiran pria berambut putih itu disambut meriah oleh warga yang lebih dulu datang. Keberadaan Ganjar, langsung dimanfaatkan warga dengan mengajak bersalaman atau berfoto bersama.

Ganjar takjub, ketika mendengar cerita bahwa Masjid Muhammad Cheng Hoo dibuat oleh orang-orang lintas agama. Dia mengatakan Masjid ini juga dapat menjadi perekat kerukunan antar umat beragama.

"Tadi saya dikasih tahu sejarah Masjid Muhammad Cheng Hoo ini dibangun dengan bergotong-royong berbagai umat agama," ucap Ganjar.

Dia berharap, sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama bisa terus dilestarikan. Selain itu saling bergotong-royong juga menjadi budaya yang harus tetap dijaga.

"Kerukunan yang sudah terjalin ini harus dijaga," katanya.

Halaman:
1 2
      
