Milad ke-21, Masjid Cheng Hoo Berikan Peci kepada Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo

SURABAYA - Masjid Masjid Muhammad Cheng Hoo merayakan milad ke-21 pada Sabtu, 14 Oktober 2023 malam. Dibangun sejak 21 tahun lalu, masjid ini sebagai bentuk penghormatan laksamana asal Tiongkok beragama Islam, Cheng Hoo.

Selain tempat ibadah, masjid tersebut juga sebagai simbol kerukunan antar umat beragama lantaran arsitekturnya sangat kental dengan nuansa Tionghoa, bahkan mirip dengan kelenteng.

Dalam perayaan itu, rumah ibadah yang terletak di Jalan Gading Nomor 2, Kota Surabaya itu memberikan peci Cheng Hoo kepada Hary Tanoesoedibjo dan Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Peci Masjid Cheng Hoo tersebut langsung dikenakan oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo, tepat pada perayaan Milad yang ke-21 tahun tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap, ke depan Masjid Muhammad Cheng Hoo bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap masjid ini bisa berkembang. Saya lihat juga sudah mulai masuk ke pendidikan. Harapan saya teruslah berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.