HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |13:05 WIB
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo bersama Co-CEO MNC Group Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, menghadiri Conference On Indonesia Foreigen Policy 2025 (CI
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Co-CEO MNC Group Angela Herliani Tanoesoedibjo, menghadiri Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2025 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Pantauan di lokasi, Hary Tanoe tiba bersama Angela dan langsung menuju The Kasablanka Hall. Terlihat Hary Tanoe tampil dengan kemeja putih dibalut jas hitam, sementara Angela mengenakan tweed putih.

Keduanya antusias menyaksikan acara pembukaan CIFP 2025, mulai dari pertunjukan paduan suara LSPR hingga sambutan pembukaan yang dibawakan Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.

Dalam sambutannya, Dino menyampaikan soal era kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia merdeka bersamaan dengan lahirnya tatanan dunia baru. Saat ini, tatanan dunia sudah tidak seperti era kolonial dahulu.

“Tatanan dunia berikutnya tidak akan datang dengan satu ledakan besar. Tatanan dunia berikutnya akan datang dalam gerak lambat (slow motion), dengan pemain-pemain baru, dengan ide-ide yang berbeda, beberapa dengan sumber daya yang lebih besar, beberapa dengan ambisi mereka sendiri,” kata Dino dalam sambutannya.

Ia menyerukan kepada peserta yang sebagian besar mahasiswa untuk peduli dengan perubahan tatanan dunia. Pasalnya, perubahan tatanan dunia turut mengubah norma dan interpretasi.

“Siapa yang peduli dengan tatanan dunia berikutnya? Mungkin Anda bertanya. Anda harus peduli. Karena setiap tonggak sejarah bangsa kita bergantung pada tatanan dunia,” ujar Dino.

(Arief Setyadi )

      
