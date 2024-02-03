Hary Tanoesoedibjo Beberkan Pentingnya Partai Politik untuk Masa Depan Bangsa

BOGOR - Dewan Pembina Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) yang juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo menekankan pentingnya partai politik untuk menentukan nasib bangsa. Karena, melalui partai politik bisa membuat arah kebijakan yang tepat untuk masa depan rakyat.

Hal itu dikatakan Hary Tanoe saat menghadiri Konsolidasi Pengurus DPW Bamagnas DKI Jakarta di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Sabtu (3/2/2024).

"Jadi ini penting yang bisa merubah (arah kebijakan) tentunya Tuhan, tapi melalui apa mekanismenya? melalui partai politik, yang bisa merubah Tuhan tapi melalui partai politik," kata Hary.

Kata dia, gereja tidak boleh alergi dengan politik. Karena, dengan partai politik akan ada anggota partai politik yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan.

"Gereja tidak boleh alergi dengan politik. Melalui partai politik, maka ada anggota dewan, ada anggota DPR RI itu melalui partai politik yang harus dicalonkan oleh partai politik, lalu dipilih oleh rakyat. Anggota DPRD maupun itu tingkat 1 maupun kota kabupaten prosesnya melalui partai politik," ungkapnya.

"Apa tugas wakil rakyat? Buat kebijakan, pengesahan anggaran. paling Penting dua itu, tentunya ada lagi pengawasan eksekutif," sambung Hary.