Caleg Perindo Akan Buat Program Murah Berdikari dan Ciptakan Wirausaha untuk Milenial

JAKARTA-Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra akan membuat program Murah Berdikari, yang mana membuat anak-anak muda mandiri dan menjadi salah satu program dalam mengantisipasi pengangguran.

"Saya punya cita-cita kalau saya menang kita akan beri Murah Berdikari. Kita akan ciptakan dunia usaha yang dijalankan anak-anak muda, terutama karang taruna, kita ajarkan untuk bisa menjalankan bisnis," ujar Diska di Kebon Baru, Jumat (2/2/2024).

Hal itu disampaikan Diska Resha saat menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang diadakan Partai Perindo di kawasan RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

"Ini sebuah cita-cita saya yang saya sampaikan pada masyarakat karena masyarakat juga merasa program Partai Perindo, seperti Gerobak Parindo sudah mengena ke masyarakat," tuturnya.

Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan itu mengungkap, Partai Perindo memiliki target mendorong terciptanya nilai usaha dan lapangan usaha untuk masyarakat Indonesia. Dengan begitu, persoalan pengangguran pun bisa ditekan.

"Target Partai Perindo mendorong agar terciptanya nilai usaha atau lapangan usaha tuk masyarakat, seperti gerobak kan, kita berikan gerobak agar pengangguran di masyarakat, paling tidak di dalam rumah dibantu, pendapatan yang hanya segini perhari akan dikalilipatkan, begitu," jelasnya.

Dalam menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo itu, Diska ditemani oleh istri tercintanya, Sarah Gibson. Sarah pun turut menyapa ratusan warga yang sejak Jumat (2/2/2024) siang telah menunggu kehadiran Caleg Partai Perindo tersebut.

"Apa kabar semuanya, makasih bapak ibu sudah datang kesini dan mendukung suami saya. Ingat-ingat yah nomor urutnya nomor urut 1 dan nomor partainya nomor 16 Partai Perindo," kata Sarah disambut sorak sorai dari ratusan warga.