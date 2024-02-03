Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Akan Buat Program Murah Berdikari dan Ciptakan Wirausaha untuk Milenial

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |11:05 WIB
Caleg Perindo Akan Buat Program Murah Berdikari dan Ciptakan Wirausaha untuk Milenial
Caleg Partai Perindo Diska Resha/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

 

JAKARTA-Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra akan membuat program Murah Berdikari, yang mana membuat anak-anak muda mandiri dan menjadi salah satu program dalam mengantisipasi pengangguran.

"Saya punya cita-cita kalau saya menang kita akan beri Murah Berdikari. Kita akan ciptakan dunia usaha yang dijalankan anak-anak muda, terutama karang taruna, kita ajarkan untuk bisa menjalankan bisnis," ujar Diska di Kebon Baru, Jumat (2/2/2024).

Hal itu disampaikan Diska Resha saat menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang diadakan Partai Perindo di kawasan RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

"Ini sebuah cita-cita saya yang saya sampaikan pada masyarakat karena masyarakat juga merasa program Partai Perindo, seperti Gerobak Parindo sudah mengena ke masyarakat," tuturnya.

Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan itu mengungkap, Partai Perindo memiliki target mendorong terciptanya nilai usaha dan lapangan usaha untuk masyarakat Indonesia. Dengan begitu, persoalan pengangguran pun bisa ditekan.

"Target Partai Perindo mendorong agar terciptanya nilai usaha atau lapangan usaha tuk masyarakat, seperti gerobak kan, kita berikan gerobak agar pengangguran di masyarakat, paling tidak di dalam rumah dibantu, pendapatan yang hanya segini perhari akan dikalilipatkan, begitu," jelasnya.

Dalam menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo itu, Diska ditemani oleh istri tercintanya, Sarah Gibson. Sarah pun turut menyapa ratusan warga yang sejak Jumat (2/2/2024) siang telah menunggu kehadiran Caleg Partai Perindo tersebut.

"Apa kabar semuanya, makasih bapak ibu sudah datang kesini dan mendukung suami saya. Ingat-ingat yah nomor urutnya nomor urut 1 dan nomor partainya nomor 16 Partai Perindo," kata Sarah disambut sorak sorai dari ratusan warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement