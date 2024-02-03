Caleg Perindo: Program Unggulan Ganjar-Mahfud Entaskan kemiskinan

JAKARTA-Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra memaparkan sejumlah program unggulan yang dimiliki Capres-cawapres usungan Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Adapun program tersebut berupa Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana.

Hal itu diutarakannya saat blusukan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam kegiatan itu, ratusan warga juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, bazar murah berupa seribu paket sembako, KTA Asuransi Partai Perindo, hingga sosialisasi kertas pemilu, yang mana masih banyak yang belum memahami soal kertas suara.

"(Program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarja karena pengalaman beliau pernah menjabat sebagai Gubernur, beliau ciptakan agar seluruh Indonesia ini lebih terdidik, lebih berprestasi," ujar Diska pada wartawan.

Program tersebut diciptakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia ini.