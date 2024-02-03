Advertisement
Liliana Tanoesoedibjo: Bazar Murah Partai Perindo Bantu Perekonomian Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:35 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Bazar Murah Partai Perindo Bantu Perekonomian Warga
Bazar Murah Partai Perindo/Foto: MNC Portal
JAKARTA- Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di kawasan RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (2/2/2024).

"Kesehatan itu sangat penting karena dengan komitmen kita, Indonesia Sejahtera, kita membantu rakyat di sini, terutama di daerah Kebon Baru, Tebet," ujar Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo itu mengatakan, bazar murah di Kebon Baru mendapat antusias warga. Sebabnya, adanya bazar murah bisa membantu perekonomian warga, khususnya warga yang kurang mampu.

"Kita melihat warga disini sangat antusias sekali, terutama dengan bazar murah karena kita membantu meringankan mereka," katanya.

Selain menggelar pemeriiksaan kesehatan gratis dan bazar murah, istri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo itu yang juga ditemani Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra melakukan sosialusasi tentang kertas suara, mulai dari nomor urut Partai Perindo dalam kertas suara hingga Caleg tingkat DPR dan DPRD serta nomor urutnya.

