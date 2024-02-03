Ratusan Warga Tebet Antusias Ikuti Pemeriksaan Gratis dan Bazar Murah Partai Perindo

JAKARTA- Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di kawasan RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (2/2/2024).

Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo dan Caleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra pun hadir dalam kegiatan itu dan disambut Mars Perindo oleh ratusan warga.

Pantauan di lokasi, Liliana hadir di gelaran kegiatan tersebut pada sekira pukul 15.00 WIB. Adapun Diska lebih dahulu hadir di lokasi dengan ditemani istrinya, Sarah Gibson.

Ratusan warga yang sejak siang tadi berkumpul pun menyambutnya dengan Mars Perindo. Mereka sacara antusias pula bersalaman dengan Liliana lantaran mereka penasaran dengan sosok Liliana.

"Kita ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis disini bapak-ibu karena kami peduli dengan kesahatan bapak-ibu disini. Partai Perindo didirikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Liliana dihadapan ratusan warga.