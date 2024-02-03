Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bazar Migor Murah Perindo di Ponorogo Rencana Akan Digelar Selama 2 Pekan

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |06:44 WIB
Bazar Migor Murah Perindo di Ponorogo Rencana Akan Digelar Selama 2 Pekan
Bazar minyak goreng murah (foto: dok MPI)
PONOROGO – Caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di kawasan Pasar Semanding, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, pada Jumat (2/2/2024).

Warga yang sebagian besar emak-emak ini berdesakan, untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah. Mereka khawatir tidak kebagian, setelah ditenangkan dan dipastikan semua mendapat bagian, warga pun mau mengantri dengan tertib.

Bazar minyak goreng ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga, saat harga minyak goreng mahal.

“Dengan kegiatan ini semoga bisa membantu warga, sekaligus bisa mendongkrak perolehan Partai Perindo,” kata Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Gatot Sudarto.

