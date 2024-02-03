Advertisement
HOME NEWS JATIM

Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Migor Murah di Ponorogo

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |06:25 WIB
PONOROGO - Partai Perindo terus melakukan kampanye mendekati pemungutan suara di Ponorogo, Jawa Timur. Kampanye dilakukan dengan menggelar bazar minyak goreng murah, warga antusias mengikuti kegiatan ini, karena bisa membeli minyak goreng murah.

Warga yang sebagian besar ibu-ibu ini berdesakan, untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah. Mereka khawatir tidak kebagian, setelah ditenangkan dan dipastikan semua mendapat bagian, warga pun mau mengantri dengan tertib.

Bazar minyak goreng murah digelar di kawasan Pasar Semanding, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, pada Jumat (2/2/2024). Warga sangat antusias dengan kegiatan ini, karena minyak goreng dijual dengan harga sangat murah hanya Rp5 ribu perliter, sementara di pasaran Rp15 ribu per liter.

“Dengan kegiatan ini semoga bisa membantu warga, sekaligus bisa mendongkrak perolehan Partai Perindo,” kata Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Gatot Sudarto.

(Awaludin)

      
