HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Babel Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis

Muhamad Maulana , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:58 WIB
Caleg Perindo Babel Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis
Senam Perindo di Bangka (foto: dok ist)
A
A
A

BANGKA - Ratusan emak-emak warga Desa Zed Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, antusias mengikuti senam bersama dan pemeriksaan gratis yang gelar oleh Partai Perindo di lapangan voly milik warga.

Melalui senam dan pemeriksaan kesehatan gratis ini, Partai Perindo mengajak warga Kabupaten Bangka untuk selalu menjaga Kesehatan.

Senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang di gelar Partai Perindo dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Hermanto Phoeng, yang juga merupakan calon legislatif anggota DPR RI dapil Bangka Belitung,dan Sinta Aprida, Serta Herpuwani , calon legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dapil Kabupaten Bangka.

Tampak ratusan emak-emak sangat antusias mengikuti senam bersama yang ingin sehat, baik jasmani maupun rohani.

