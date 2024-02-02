Caleg Perindo Babel Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis

BANGKA - Ratusan emak-emak warga Desa Zed Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, antusias mengikuti senam bersama dan pemeriksaan gratis yang gelar oleh Partai Perindo di lapangan voly milik warga.

Melalui senam dan pemeriksaan kesehatan gratis ini, Partai Perindo mengajak warga Kabupaten Bangka untuk selalu menjaga Kesehatan.

Senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang di gelar Partai Perindo dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Hermanto Phoeng, yang juga merupakan calon legislatif anggota DPR RI dapil Bangka Belitung,dan Sinta Aprida, Serta Herpuwani , calon legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dapil Kabupaten Bangka.

BACA JUGA: Nelayan Kulonprogo Berharap Partai Perindo Selalu Perhatikan Kepentingan Rakyat

Tampak ratusan emak-emak sangat antusias mengikuti senam bersama yang ingin sehat, baik jasmani maupun rohani.