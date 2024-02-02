Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Nelayan Kulonprogo Berharap Partai Perindo Selalu Perhatikan Kepentingan Rakyat

Kuntadi , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:28 WIB
Nelayan Kulonprogo Berharap Partai Perindo Selalu Perhatikan Kepentingan Rakyat
Bazar minyak goreng murah Partai Perindo. (Foto: Kuntadi)
A
A
A

KULONPROGO - Warga pesisir selatan Kulonprogo berharap Partai Perindo terus memperhatikan kepentingan rakyat. Bazar minyak goreng telah meringankan beban nelayan.

“Semoga Partai Perindo ke depan lebih baik. Terus memperhatikan rakyat kecil,” kata Rahminastiti, saat hadir dalam bazar minyak goreng yang dilaksanakan DPD Partai perindo Kulonprogo di Pantai Bugel, Panjatan, Jumat (2/2/2023).

Menurutnya, minyak goreng yang dijual sangat meringankan beban masyarakat. Minyak dengan ukuran 1 liter hanya dibanderol Rp7.000, dari harga normal di pasaran Rp15.000.

 BACA JUGA:

“Ini sangat membantu kami untuk kebutuhan memasak,” ujarnya.

Salah satu nelayan, Darto (35) mengaku senang ada bazar ini. Apalagi saat ini nelayan sedang berhenti melaut karena gelombang tinggi.

“Sangat membantu karena harganya murah,” katanya.

 BACA JUGA:

Darto berharap, Partai berlambang burung rajawali yang mengembangkan sayapnya dan bernomor urut 16 pada surat suara Pemilu 2024 ini komitmen untuk hadir untuk menyejahterakan masyarakat.

Selama ini partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mengusung capres Ganjar Pranowo pada pilpres 2024 memiliki tagline untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

“Kami akan berupaya untuk mengangkat derajat hidup nelayan,” kata Ketua DPW Partai Perindo DIY Bonifasius Widiantoro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement