Nelayan Kulonprogo Berharap Partai Perindo Selalu Perhatikan Kepentingan Rakyat

KULONPROGO - Warga pesisir selatan Kulonprogo berharap Partai Perindo terus memperhatikan kepentingan rakyat. Bazar minyak goreng telah meringankan beban nelayan.

“Semoga Partai Perindo ke depan lebih baik. Terus memperhatikan rakyat kecil,” kata Rahminastiti, saat hadir dalam bazar minyak goreng yang dilaksanakan DPD Partai perindo Kulonprogo di Pantai Bugel, Panjatan, Jumat (2/2/2023).

Menurutnya, minyak goreng yang dijual sangat meringankan beban masyarakat. Minyak dengan ukuran 1 liter hanya dibanderol Rp7.000, dari harga normal di pasaran Rp15.000.

“Ini sangat membantu kami untuk kebutuhan memasak,” ujarnya.

Salah satu nelayan, Darto (35) mengaku senang ada bazar ini. Apalagi saat ini nelayan sedang berhenti melaut karena gelombang tinggi.

“Sangat membantu karena harganya murah,” katanya.

Darto berharap, Partai berlambang burung rajawali yang mengembangkan sayapnya dan bernomor urut 16 pada surat suara Pemilu 2024 ini komitmen untuk hadir untuk menyejahterakan masyarakat.

Selama ini partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mengusung capres Ganjar Pranowo pada pilpres 2024 memiliki tagline untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

“Kami akan berupaya untuk mengangkat derajat hidup nelayan,” kata Ketua DPW Partai Perindo DIY Bonifasius Widiantoro.