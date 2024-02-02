Senam dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg: Perindo Akan Terus Menyerap Aspirasi dan Keluhan Masyarakat

BANGKA - Ratusan emak-emak warga Desa Zed Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, antusias mengikuti senam bersama dan pemeriksaan gratis yang gelar oleh Partai Perindo di lapangan voly milik warga.

Melalui senam dan pemeriksaan kesehatan gratis ini, Partai Perindo mengajak warga Kabupaten Bangka untuk selalu menjaga Kesehatan.

Senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang di gelar Partai Perindo dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Hermanto Phoeng, yang juga merupakan calon legislatif anggota DPR RI dapil Bangka Belitung,dan Sinta Aprida, Serta Herpuwani , calon legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dapil Kabupaten Bangka.

Tampak ratusan emak-emak sangat antusias mengikuti senam bersama yang ingin sehat, baik jasmani maupun rohani.

Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang hadir dilakukan dengan cara medical cek up, dimana mengecek kesahatan tubuh tanpa mengambil sistem darah. Selain bentuk Kesehatan, warga juga berharap kepada partai perindo untuk kembali menghidupkan UMKM yang ada di Desa Zed.

“Kami ingin masyarakat disini lebih sehat lagi, dan juga ada pemeriksaan gratis, supaya tau keadaan disini. Partai Perindo akan terus menyerap aspirasi dan keluhan Masyarakat,” kata Caleg DPR RI Dapil Babel, Hermanto Phoeng, Jumat (2/2/2024).