Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abdul Hayat Gani, dari Birokrasi ke Politik yang Melayani

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:05 WIB
Abdul Hayat Gani, dari Birokrasi ke Politik yang Melayani
Ketua DPW Partai Perindo Sulsel Abdul Hayat Gani.
A
A
A

MAKASSAR - Nama Abdul Hayat Gani bukanlah sosok baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel). Selama puluhan tahun, dia mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di berbagai posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketika sebagian orang memilih menikmati capaian yang telah diraih, Hayat–begitu dia akrab disapa–justru membuka babak baru dalam hidupnya. Dia terjun ke dunia politik dengan keyakinan bahwa perubahan yang lebih luas membutuhkan ruang perjuangan yang berbeda.

"Birokrat itu satu hal, tapi belum sempurna pengabdian saya. Saya ingin berbuat lebih luas dalam kegiatan kemasyarakatan. Ada krisis kepemimpinan, dan memperbaikinya hanya bisa lewat partai politik. Jadi saya masuk politik," ujar Abdul Hayat Gani, Senin (15/6/2026).

Dari Pengabdian Birokrasi ke Panggung Politik

Tekad itu membawanya bergabung dengan Partai Perindo. Pilihan tersebut berangkat dari kesamaan visi dan keyakinan bahwa politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Saya cocok dengan visi dan misi Perindo. Saya ingin betul-betul berjuang dengan Perindo. Saya mau berjuang dari Sulsel untuk Indonesia," katanya yang dilantik sebagai Ketua DPW Partai Perindo Sulsel pada 5 Februari lalu.

Di dunia politik, Hayat tetap memegang prinsip yang sama seperti ketika berada di birokrasi, yakni menjadikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama perjuangan. "Yang kita perjuangkan bukan jabatan, tapi kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Komitmen itu kemudian diterjemahkan ke dalam target politik yang terukur untuk memperkuat representasi Partai Perindo di Sulsel. "Kita menargetkan satu anggota DPRD di tiap kabupaten/kota. Untuk provinsi kita targetkan 3-4 kursi, cukup untuk satu fraksi. Sementara di DPR RI, kita targetkan dua kursi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224524//perindo-wmSO_large.jpg
Sikapi Gejolak Ekonomi, Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224465//partai_perindo_menggelar_konsolidasi_organisasi_di_bandung_jawa_barat-6DGU_large.jpeg
Konsolidasi Kekuatan di Jawa Barat, Perindo Targetkan Basis Kemenangan dan Model Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224228//ojol-fBeq_large.jpg
Driver Ojol Apresiasi Program BBM Gratis Perindo Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224223//partai_perindo-7t5w_large.jpg
Perindo Sultra Bagikan 500 Kupon BBM Gratis untuk Ojol dan Warga Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/340/3223982//perindo-n1c6_large.jpg
Perindo Sikka Minta Pemkab Tegas Cegah Pungli di Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/340/3223804//partai_perindo_wonosobo-31Og_large.jpeg
Perkuat Akar Rumput, Perindo Wonosobo Bidik 1.000 Anggota Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement