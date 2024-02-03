Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Emak-Emak Antusias Serbu Bazar Migor Murah Perindo di Ponorogo

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |06:40 WIB
Emak-Emak Antusias Serbu Bazar Migor Murah Perindo di Ponorogo
Bazar minyak goreng murah (foto: dok MPI)
A
A
A

PONOROGO – Caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di kawasan Pasar Semanding, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, pada Jumat (2/2/2024).

Warga yang sebagian besar emak-emak ini berdesakan, untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah. Mereka khawatir tidak kebagian, setelah ditenangkan dan dipastikan semua mendapat bagian, warga pun mau mengantri dengan tertib.

Warga sangat antusias dengan kegiatan ini, karena minyak goreng dijual dengan harga sangat murah hanya Rp5 ribu perliter, sementara di pasaran Rp15 ribu per liter.

“Sangat senang dengan kegiatan ini, karena membantu mengurangi belanjaan,” kata warga Jenangan, Ulfatul Faidah.

Bazar minyak goreng ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga, saat harga minyak goreng mahal.

“Dengan kegiatan ini semoga bisa membantu warga, sekaligus bisa mendongkrak perolehan Partai Perindo,” kata Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Gatot Sudarto.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement