Emak-Emak Antusias Serbu Bazar Migor Murah Perindo di Ponorogo

PONOROGO – Caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di kawasan Pasar Semanding, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, pada Jumat (2/2/2024).

Warga yang sebagian besar emak-emak ini berdesakan, untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah. Mereka khawatir tidak kebagian, setelah ditenangkan dan dipastikan semua mendapat bagian, warga pun mau mengantri dengan tertib.

BACA JUGA: Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Migor Murah di Ponorogo

Warga sangat antusias dengan kegiatan ini, karena minyak goreng dijual dengan harga sangat murah hanya Rp5 ribu perliter, sementara di pasaran Rp15 ribu per liter.

“Sangat senang dengan kegiatan ini, karena membantu mengurangi belanjaan,” kata warga Jenangan, Ulfatul Faidah.

Bazar minyak goreng ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga, saat harga minyak goreng mahal.

“Dengan kegiatan ini semoga bisa membantu warga, sekaligus bisa mendongkrak perolehan Partai Perindo,” kata Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Gatot Sudarto.

(Awaludin)