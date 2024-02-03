Liliana: Partai Perindo Ingin Buat Pendidikan Indonesia Menjadi Lebih Baik

JAKARTA- Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan pendidikan untuk anak Indonesia merupakan hal sangat penting. Anak-anak yang memiliki pendidikan tinggi bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan Indonesia.

"Pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan, seseorang bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi hingga dia menjadi seorang terdidik, tentunya dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dalam keluarganya terutama," ujar Liliana pada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Liliana maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, karena ingin membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Kemajuan pendidikan Indonesia menjadi salah satu visi-misi Partai Perindo pula lantaran Partai Perindo didirikan demi tujuan mensejahterakan masyarakat. Dengan terdidiknya masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia pun bisa terwujud.

"Kami peduli dengan kesahatan disini. Partai Perindo didirikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Liliana Tanoesoedibjo.