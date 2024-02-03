Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana: Partai Perindo Ingin Buat Pendidikan Indonesia Menjadi Lebih Baik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:44 WIB
Liliana: Partai Perindo Ingin Buat Pendidikan Indonesia Menjadi Lebih Baik
Partai Perindo Gelar Bazar Murah/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA- Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan pendidikan untuk anak Indonesia merupakan hal sangat penting. Anak-anak yang memiliki pendidikan tinggi bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan Indonesia.

"Pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan, seseorang bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi hingga dia menjadi seorang terdidik, tentunya dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dalam keluarganya terutama," ujar Liliana pada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Liliana maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, karena ingin membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Kemajuan pendidikan Indonesia menjadi salah satu visi-misi Partai Perindo pula lantaran Partai Perindo didirikan demi tujuan mensejahterakan masyarakat. Dengan terdidiknya masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia pun bisa terwujud.

"Kami peduli dengan kesahatan disini. Partai Perindo didirikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Liliana Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pileg 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement