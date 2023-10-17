Imbas KA Argo Semeru Anjlok, Kereta dari Bandung Akan Memutar Lewat Semarang

BANDUNG - PT KAI Daop II Bandung memastikan perjalanan kereta api dari Bandung ke arah timur tidak terganggu, kendati terjadi kereta anjlok di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates. Perjalanan KA dari Bandung akan memutar melalui Semarang.

"Untuk perjalanan KA Lodaya Pagi untuk jadwal kedatangan Stasiun Bandung pukul 15.20 WIB dan KA Argo Wilis jadwal kedatangan Stasiun Bandung pukul 18.08 WIB tidak terimbas," jelas Manager Humas Daop II Bandung Mahendro Trang Bawono, Selasa (17/10/2023).

Namun, untuk Kereta Api dari timur keberangkatan sore dan malam hari, diperkirakan akan terimbas dengan waktu perjalanan lebih lama.