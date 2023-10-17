Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Niat Injak Rem Tapi Malah Injak Gas, Pikap Terperosok ke Kuburan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:06 WIB
Niat Injak Rem Tapi Malah Injak Gas, Pikap Terperosok ke Kuburan
Pikap terperosok ke kuburan/Foto: Diwan Mohammad
SAMPANG - Mobil pikap masuk ke area kuburan diduga karena salah injak rem hingga mengalami kecelakaan di jalan Raya Sogian, Sampang, Madura, Selasa (17/10/2023) pagi.

Mobil tersebut dikendarai Syamsul, warga Omben, Sampang, menerobos masuk ke area kuburan di pinggir jalan.

 BACA JUGA:

Nampak kendaraan pikap berwarna hitam kombinasi merah mengalami ringsek yang cukup parah.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Omben AKP Budi Nugroho membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut.

 BACA JUGA:

"Iya benar, saat kecelakaan korban bersama istrinya. Tidak ada korban jiwa, hanya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit," ujarnya.

Menurutnya, kecelakaan itu terjadi karena korban salah injak rem mobilnya. "Mau injak rem, malah salah injak gas, akhirnya kecelakaan dan masuk ke area pemakaman umum," katanya.

Dalam peristiwa kecelakaan tunggal tersebut, beberapa kuburan rusak dan mobil yang dikendarai korban ringsek parah.

Telusuri berita news lainnya
