HOME NEWS JABAR

Kereta Argo Semeru Kecelakaan, Gerbong Terguling dan Tutup Dua Jalur Lintasan

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:41 WIB
Kereta Argo Semeru Kecelakaan, Gerbong Terguling dan Tutup Dua Jalur Lintasan
Gerbong KA Argo Semeru tutup dua jalur ibas kecelakaan/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANDUNG - Gerbong kereta api (KA) Argo Semeru rute Surabaya Gubeng - Gambir menutup jalur dua arah yang juga jalur double tarck antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4.

Hal itu akibat kecelakaan yang dialami KA Argo Semeru pada pukul 13.15 WIB, Selasa (17/10/2023).

 BACA JUGA:

Informasi yang dihimpun MNC, tampak lebih dari tiga gerbang terguling dari lintasan dalam keadaan miring. Belum diketahui pasti ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Iya betul, ada gangguan lintasan di petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4," kata Manager Humas Daop II Bandung Mahendro Trang Bawono.

Menurut informasi sementara, kereta tersebut mengalami anjlok dan terguling. Kecelakaan tersebut menutup jalur kedua arah yang juga jalur double track.

(Nanda Aria)

      
