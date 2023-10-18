Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pertamina Patra Niaga Suplai Energi Bagi Pelaku Industri Menuju Indonesia Net Zero Emission

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:15 WIB
Pertamina Patra Niaga Suplai Energi Bagi Pelaku Industri Menuju Indonesia Net Zero Emission
Menuju Indonesia Net Zero Emission, Pertamina Patra Niaga Suplai Energi bagi Pelaku Industri. Foto: Dok Pertamina
A
A
A

Jakarta- Berperan menyalurkan energi terbaik bagi masyarakat dan seluruh konsumennya, Pertamina Patra Niaga terus mengambil peran menjadi pionir dalam mendukung upaya transisi energi menuju penggunaan bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah inisiatif Green Fuel Project untuk mewujudkan kebutuhan bahan bakar yang berkelanjutan bagi konsumen industri Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan energinya.

“Saat ini kebutuhan bahan bakar bagi pelanggan industri tidak hanya fokus kepada jumlah bahan bakar yang dibutuhkan, namun mulai bergeser menuju bagaimana kualitas bahan bakar yang digunakan memenuhi kriteria sebagai energi yang ramah lingkungan untuk mendukung dekarbonisasi serta cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE),” tutur Maya.

Green Fuel Project yang ditawarkan Pertamina Patra Niaga ini menjadi salah satu solusi bagi konsumen industri dalam memenuhi tantangan energi masa depan dan terkait dengan diberlakukannya kebijakan pajak karbon dan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon.

Saat ini, Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan pajak karbon sebagai salah satu upaya dekarbonisasi dan pengurangan emisi kepada pelaku industri, hal ini juga diwujdukan dengan diresmikannya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di PT Bursa Efek Indonesia pada akhir September lalu. 

Telusuri berita news lainnya
