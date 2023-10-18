Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Kembali Sita Mobil Diduga Hasil Curian Oknum Anggota Polisi di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |02:01 WIB
Polisi Kembali Sita Mobil Diduga Hasil Curian Oknum Anggota Polisi di Lampung
Mobil hasil curian anggota polisi Lampung (foto: MPI/Ira)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polresta Bandarlampung terus melakukan pengembangan terkait kasus pencurian mobil yang melibatkan dua oknum anggota polisi.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Polresta Bandarlampung kembali mengamankan 1 unit mobil yang diduga telah dicuri oleh komplotan Bripda FW dan Bripda CD.

Mobil Toyota Innova Reborn putih bernomor polisi BG 1764 RR itu diamankan petugas di wilayah Lampung Utara pada Minggu (15/10/2023) dini hari.

Saat ini mobil Toyota Innova Reborn putih bernomor polisi BG 1764 RR tersebut terparkir di area parkir Mapolresta Bandarlampung bersebelahan dengan mobil Brio merah bernomor polisi BE 1714 ZH (plat palsu).

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Ino Harianto membenarkan adanya keterlibatan pencurian mobil Toyota Innova Reborn dengan kedua oknum polisi tersebut.

"Iya ini pasti ada keterlibatan-keterlibatan lain dan masih kita kembangkan," ujar Ino saat dikonfirmasi, Selasa (17/10/2023).

Disinggung terkait modus oknum anggota polisi dalam pencurian mobil innova Reborn tersebut, Ino belum dapat menjelaskan. Pasalnya, saat ini masih dalam proses pengembangan.

"Ini masih kami kembangkan, dari satu pelaku ke pelaku lain, kemudian modusnya ini masih terus kami kembangkan, termasuk motif," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
