Gagal Rampas Motor Ojek Online, Pria di Bandarlampung Ditangkap Warga

BANDARLAMPUNG - Seorang pria diduga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) berhasil ditangkap warga di Jalan Ikan Tenggiri, Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung, Selasa (17/10/2023).

Teman korban sekaligus yang menangkap terduga pelaku, Abi mengatakan, peristiwa pembegalan itu terjadi saat temannya Arlin mendapat orderan offline ke wilayah Kedamaian.

"Kawan saya ngabarin dapat offline minta anter ke Kedamaian, terus ke Puri Gading, katanya disana mau nunggu kawan dulu, mau disusul kawan dia yang di Pantai lagi bakar-bakar," ujarnya kepada awak media di Polresta Bandarlampung.

Abi melanjutkan, setibanya di Puri Gading, pria tersebut malah menodong korban menggunakan badik.

"Ditungguin nggak lama itu, ditodong pake badik, mau ditujah. Dilawan sama kawan saya, udah dilawan ada mobil lewat minta bantuan, pelaku itu lari," tuturnya.

Setelah itu, kata Abi, korban langsung menghubungi dirinya untuk memberitahukan bahwa dia hampir menjadi korban pembegalan.

"Saya dari rumah, kawan saya langsung ngabarin saya, saya langsung kesana, langsung dicari sama saya bertiga sama temen saya juga, muter-muter akhirnya ketemu di bawah Taman Dipangga deket Yamaha," jelasnya.