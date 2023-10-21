Keistimewaan Perkutut Katuranggan, Burung Peliharaan Pangeran Diponegoro yang Bikin Rezeki Moncer

JAKARTA - Keistimewaan Perkutut Katuranggan, burung peliharaan Pangeran Diponegoro yang bikin rezeki moncer menarik untuk dikulik. Pasalnya burung ini memiliki keistimewaan seperti karakteristiknya yang unik mulai dari matanya yang tajam, kepala kecil, dan bulu yang indah.

Pangeran Diponegoro merupakan salah satu orang terkemuka yang memiliki burung perkutut. Burung perkutut yang ia miliki sejenis Katuranggan. Perkutut Kranggan memiliki daya pikat pengasihan dan kemampuan membawa rejeki.

Seorang peneliti bernama Peter Brian Ramsay Carey telah melakukan penelitian selama 40 tahun. Dia menemukan bahwa Pangeran Diponegoro hobi memelihara perkutut katuranggan. Bahkan pangeran asal Yogyakarta itu membawa burung perkutut dan kakatua ketika diasingkan ke Makasar.

Catatan UNESCO juga menyebutkan bahwa perkutut merupakan hewan peliharaan Pangeran Diponegoro.

Keistimewaan Perkutut Katuranggan adalah membawa berkah dan rezeki yang berlimpah. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, burung ini dianggap sebagai jelmaan para dewa yang membawa keteduhan dan keberuntungan bagi yang memeliharanya.

Oleh karena itu, banyak bangsawan pada masa lalu yang memelihara burung perkutut ini dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan, burung perkutut Katuranggan dapat bernilai ratusan juta berdasarkan ciri, karakteristik, dan suara yang dimiliki.