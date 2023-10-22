Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Diapresiasi Warga Medan Lantaran Dukung Pengembangan Majelis Taklim

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:04 WIB
Relawan Ganjar Diapresiasi Warga Medan Lantaran Dukung Pengembangan Majelis Taklim
Warga Medan apresiasi Relawan Ganjar lantaran dukung majelis taklim (Foto : Istimewa)
MEDAN - Ratusan jamaah Majelis Taklim Al Hikmah di Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, gembira saat menyambut salah satu relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumut, Sabtu (21/10/2023).

Dalam lawatannya, TGS Ganjar Sumut bersama jemaah majelis taklim melaksanakan kegiatan doa bersama disertai penyerahan stimulus sarana prasarana untuk menunjang aktivitas menimba ilmu masyarakat.

Siti Massitah selaku Ketua Majelis Taklim Al Hikmah mengungkapkan apresiasi atas kontribusi nyata dan perhatian Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumut kepada jamaah Majelis Taklim Al Hikmah.

Menurut wanita berusia 47 tahun itu, perhatian TGS Ganjar Sumut merupakan upaya menjadikan majelis taklim lebih mandiri dan berdaya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan nilai-nilai ketakwaan.

"Suatu kebanggan bagi kami karena ada sumbangsih untuk perwiridan kami sebuah yang bermanfaat untuk perwiridan kami. Bersyukurlah atas bantuannya atas Tuan Guru," ujarnya.

Sejumlah stimulus yang diberikan TGS Ganjar Sumut meliputi peralatan hadrah, kipas angin, dan tikar. Saking senangnya, jemaah majelis taklim itu langsung memainkan alat-alat hadrah itu sambil menyanyikan puji-pujian kepada Nabi.

Dia turut menyampaikan harapan kepada pemerintahan ke depan agar lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil mulai dari lapangan pekerjaan hingga majelis-majelis taklim.

"Kalau bisa ada lapangan kerja, untuk ibu-ibu perwiridan atau majelis taklim itu lebih diperhatikan. Kami juga mendukung kalau memang tuhan berkehendak mudah-mudahan kita kan dukung ke depannya," tutup dia.

