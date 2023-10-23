BNPB Catat Ratusan Jiwa dan Puluhan Rumah Rusak Terdampak Angin Puting Beliung di Sukabumi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan jiwa dan puluhan rumah rusak terdampak angin puting beliung di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (21/10) kemarin.

"Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi di empat desa dari dua kecamatan, yakni Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegalpanjang, Desa Cipurut, serta Desa Cireunghas di Kecamatan Cireunghas," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

"Menurut data yang dihimpun angin kencang ini menyebabkan 70 unit rumah rusak ringan dan tujuh rumah lainnya mengalami rusak sedang dengan kondisi atap rumah terbuka," tambahnya.

Abdul meminta warga maupun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem seperti angin puting beliung maupun angin kencang.

"Sebaiknya hindari mobilitas di tengah hujan lebat dan tidak berteduh di bawah pohon, baliho, dan bangunan yang rapuh, serta memangkas ranting pohon yang lapuk," ucapnya.