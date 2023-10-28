Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo PAW Dua Anggotanya di DPRD Empat Lawang Sumsel

Amri Wijaya , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:05 WIB
Partai Perindo PAW Dua Anggotanya di DPRD Empat Lawang Sumsel
A
A
A

EMPATLAWANG - DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengganti dua orang kadernya yang duduk di kursi DPRD.

Pergantian ini dilakukan sesuai peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dimana bakal caleg yang maju pada pileg 2024 mendatang namun dari partai yang berbeda maka diharuskan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD terlebih dahulu.

DPRD Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat paripurna pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Empat Lawang dari fraksi Partai Perindo.

Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Empat Lawang, Persi, dihadiri oleh PJ Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri beserta unsur Forkopimda.

Pelantikan dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 830/kpts/i/2023 dan nomor 832/kpts/i/2023 tentang pemberhentian Indra Gunawan dan Heni Verawati sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dan pengangkatan Nurdin Arhap dan Tonizal sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Empat Lawang sisa masa jabatan 2019-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement