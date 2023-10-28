JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (28/10/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 22.01 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 127 kilometer Toli-Toli, Sulteng. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
"#Gempa Mag:5.6, 28-Okt-23 22:01:57 WIB, Lok:1.88 LU,120.20 BT (127 km BaratLaut TOLI-TOLI-SULTENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," dikutip dari akun media sosial X @infoBMKG.
Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Toli-Toli diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.
(Qur'anul Hidayat)