HOME NEWS NEWS

Ditemani Novi Ayla KDI, Caleg Perindo Herwanto Bagikan Seribu Paket Migor ke Warga

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:04 WIB
Ditemani Novi Ayla KDI, Caleg Perindo Herwanto Bagikan Seribu Paket Migor ke Warga
Caleg Perindo Herwanto Nurmansyah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, membagikan 1.000 paket minyak goreng ke warga RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).

Menariknya, dia ditemani oleh pedangdut jebolan KDI, Novi Ayla, dalam melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga. Momen pertemuan dengan warga itu juga dimanfaatkan Herwanto untuk menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

"Kegiatan hari ini sosialisasi KTA sekaligus silaturahmi. Lalu, ada pembagian minyak goreng gratis untuk masyarakat," ujar Herwanto, Minggu (29/10/2023).

Lebih lanjut, Caleg Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- menjelaskan kehadiran Novi Ayla dalam kegiatan sosial itu. Pedangdut yang dikenal publik sebagai Ratu Caka merupakan sahabat dari Herwanto.

"Novi Ayla merupakan sahabat saya. Dia mendukung saya maju sebagai caleg dan ingin diajak turun langsung ke masyarakat," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
