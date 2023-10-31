Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

11 Kepala Kejaksaan Negeri di Jateng Diganti, Berikut Daftarnya

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:01 WIB
11 Kepala Kejaksaan Negeri di Jateng Diganti, Berikut Daftarnya
Sejumlah Kepala Kejari Jateng diganti (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Sebanyak 10 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Jawa Tengah berganti pimpinan. Mereka dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah I Made Suanarwan, di Kantor Kejati Jateng, Selasa (31/10/2023).

Masing-masing pejabat baru yang dilantik, Kajari Sragen kini dijabat Virginia Hariztavianne, Kajari Boyolali Agita Tri Moertjhajanto, Kajari Pemalang dijabat Muib, Kajari Klaten Faizal Banu, Kajari Kabupaten Tegal Ramdoni, Kajari Batang Epi Paulun Numberi, Kajari Salatiga Sukamto, Kajari Purbalingga Agus Khairudin, Kajari Kabupaten Magelang Zein Yusri Munggaran dan Kajari Banyumas Adung Sutranggono.

Selain itu, 4 pejabat utama di Kejati Jateng juga berganti. Penggantinya dilantik bersamaan dengan pelantikan para Kajari. Masing-masing; Asisten Tindak Pidana Khusus kini dijabat Wahyu Sabrudin, Asisten Tindak Pidana Umum Adhi Prabowo, Asistem Pembinaan Sugiyanta dan Asisten Intelijen Sunarwan.

Kajati Jateng I Made Suanarwan mengatakan rotasi pimpinan menjadi hal yang biasa. Dia berpesan kepada para Kajari untuk menangani suatu perkara harus terukur, tuntas dan lugas dan tidak perlu ragu.

“Sebagai jaksa, kita harus bangga. Satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan hanya jaksa. Instansi lain tidak ada. Untuk itu kita harus mampu menghargai tugas kita yang mulia ini, jangan sampai menyia-nyiakan tugas yang sudah diamanahkan undang-undang,” kata I Made Suanarwan pada saat pelantikan.

Dia berpesan kepada para pejabat baru agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru agar tugas-tugas ke depan bisa dijalankan dengan baik.

“Ke depan harus tingkatkan etos kerja dan tingkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
