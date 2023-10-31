Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bilang Petani Milenial Akan Banyak Lahir Jika Dibarengi Keseriusan Pendampingan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:22 WIB
Ganjar Bilang Petani Milenial Akan Banyak Lahir Jika Dibarengi Keseriusan Pendampingan
Ganjar Pranowo mengatakan petani milenial akan banyak bertambah jika dibarengi dengan keseriusan pendampingan pemerintah (Foto: Istimewa)
PURBALINGGA - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengajak petani milenial untuk terus menggenjot produktivitas bagi Indonesia. Ganjar mengatakan, petani milenial akan banyak yang lahir jika dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam memberikan pendampingan.

Begitu dikatakan Ganjar usai bertemu dengan Wakil Ketua Area Pertanian Terintegrasi (Artansi) Chandra Kahuripan, Tri Bowo Pangestika di Desa Karangpucung, Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin 30 Oktober 2023.

Ganjar memuji langkah Bowo yang mampu memanfaatkan sebuah lahan menjadi area pertanian terintegrasi yang memberikan sebuah dampak bagi warga setempat.

“Dia punya imajinasi untuk memanfaatkan segala sesuatunya. Dia mencoba untuk memanfaatkan lahan kas Desa sebesar enam hektare, dan baru digunakan dua hektare. Dia sudah mengajak anak-anak muda untuk mencoba, sudah menggunakan tekonologi meskipun sederhana tapi hampir semuanya bisa dikontrol secara digital, keren,” ujar Ganjar dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/10/2023).

Artansi Chandra Kahuripan dikenal dengan hasil buah melonnya. Mereka membudidayakan melon secara hidroponik dengan sistem NFT (Nutrient Film Technique), sehingga mampu menghasilkan varietas melon yang kini banyak diminati.

Siapa sangka, Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara yang notabene bukan dataran tinggi mampu menghasilkan produk unggulan pertanian yang sudah sampai hingga luar Jawa.

“Ternyata membikin salah satu produk unggulannya yakni melon cukup bagus dan serapan pasarnya bagus. Model yang bisa dikembangkan dari inovator ditingkat desa ya, dengan teknollogi yang dia temukan sendiri dan bisa menghasilkan nilai ekonomi pertanian yang bagus,” kata Ganjar.

