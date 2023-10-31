Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa Guncang Jember, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:50 WIB
Gempa Guncang Jember, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,9 mengguncang Jember, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023),

Warga sempat panik berhamburan ke luar rumah karena getaran cukup keras meski hanya dua detik.

kendati demikian warga tetap menjalankan aktifitas seperti biasa karena memang tak ada laporan kerusakan atau korban jiwa dalam gempa kali ini.

Sejumlah warga sempat keluar rumah lantaran merasakan guncangan gempa tersebut. Namun warga tetap melakukan kegiatan pagi hari seperti menyapu, berjualan, atau jalan pagi usai guncangan gempa tersebut.

Salah seorang warga, Masitha mengaku sempat panik meski getaran gempa hanya sebentar.

"Namun cukup terasa gempanya," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang kawasan Jember, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023) pukul 04.49 WIB.

BMKG pun mengingatkan adanya potensi gempa susulan yang mengguncang lokasi.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," kata BMKG.

BMKG menyatakan bahwa getaran gempa turut dirasakan hingga ke Badung, Bali.

BMKG Gempa Jember gempa
